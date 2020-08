Covid-19

Coronavirus, altri 878 casi e 4 morti in Italia

Sono 878 i nuovi casi di Coronavirus e 4 i morti in Italia nelle ultime 24 ore.

Pubblicata il: 25/08/2020

Sono 878 i nuovi casi di Coronavirus e 4 i morti in Italia nelle ultime 24 ore. I dati del ministero della Salute registrano quindi un calo dei nuovi positivi nonostante l'aumento dei tamponi effettuati: 72.341 (oltre 26mila in più rispetto a ieri). I casi dall'inizio dell'emergenza salgono così a 35.445, i decessi a 35.445. Attualmente i positivi sono 19.714 (+519): 1.058 ricoverati con sintomi (+13 rispetto a ieri), 66 in terapia intensiva (+1) e 18.590 in isolamento domiciliare. Il numero dei dimessi/guariti sale a 206.015 (+353). Per quanto riguarda le regioni, solo il Molise non ha fatto registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre l'incremento più alto è nel Lazio con 143 nuovi positivi, poi la Campania con 138 e Lombardia e Veneto con 119.

