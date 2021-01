Coronavirus, ancora sospese le attività di emergenza al pronto soccorso di Villa Sofia

Covid-19

Coronavirus, ancora sospese le attivitÓ di emergenza al pronto soccorso di Villa Sofia

Resta parzialmente sospesa per altre 24 ore l'attivitÓ di emergenza del pronto soccorso di Villa Sofia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2021 - 15:19:40 Letto 392 volte

Resta parzialmente sospesa per altre 24 ore l'attività di emergenza del pronto soccorso di Villa Sofia. Da ieri è stato affisso un cartello all'ingresso del pronto soccorso firmato dalla direzione del reparto in cui si comunica che l'accesso è consentito ai soli codici rossi.

Una decisione presa per sanificare l'intera struttura, dove sono stati trovati nel reparto di osservazione breve diversi positivi anche tra i sanitari. Alcuni casi sono stati individuati anche in altri reparti: 15 pazienti positivi in medicina interna, 12 nella divisione lungodegenza e 6 in Neurologia. Molti di loro sono già stati trasferiti nei reparti Covid.

La temporanea e parziale sospensione dell'attività di emergenza a Villa Sofia ha bloccato per il momento la riconversione del pronto soccorso dell'ospedale Civico in area emergenza Covid come già successo a novembre. "Fino a quando il pronto soccorso di Villa Sofia non torna a pieno regime - dice Massimo Geraci primario del pronto soccorso del Civico - il piano di riconversione è stato bloccato. Attendiamo notizie per riprendere ad accogliere i pazienti Covid".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!