Coronavirus, appello di Orlando ai giovani: state a casa *VIDEO*

Orlando: ''Ora ancora più importante stare a casa. Appello ai giovani''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/03/2020 - 09:14:57 Letto 375 volte

Il Sindaco Leoluca Orlando ha rivolto ieri un video appello ai giovani della città perché non frequentino locali e zone affollate.

Il video, registrato poco prima della riunione in Prefettura del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, è un appello - afferma Orlando - "affinché la responsabilità prevalga e tutti facciano scelte di amore per i propri cari. Perché i giovani che sono e si sentono meno esposti possono però diventare portatori di contagio a danno dei più anziani, dei malati, dei più fragili."

Il sindaco, proprio nel momento in cui il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato l'applicazione delle misure restrittive valide per le cosiddette zone rosse anche al resto del territorio nazionale, afferma che "è evidente che siamo tutti di fronte al rischio di una catastrofe che richiede prima di tutto scelte responsabili e atti di amore per sé stessi e per gli altri."

