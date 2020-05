Fase 2

Coronavirus, Arcuri: ''Dal 4 maggio inizia la sfida più difficile''

''Inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà'', ha detto il Commissario per l'emergenza Arcuri.

"Lunedì comincia la Fase 2. Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che è ancora più difficile", ha detto il Commissario per l'emergenza Arcuri, "il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà".

Inoltre ha fornito i numeri: distribuite alle Regioni finora 165,5mln di mascherine.

Da lunedì ci saranno più Dpi per Rsa e per garantire il trasporto pubblico e servizi pubblici essenziali. Poi: tra 10 giorni il via alla produzione italiana di mascherine: previste 4 mln al giorno a metà giugno, 35 mln da metà agosto".

