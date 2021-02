Covid-19

Coronavirus, Arcuri sugli assembramenti: ''Se cominciano resteremo gialli per una o due settimane''

''Se cominciamo con gli assembramenti resteremo gialli per una o due settimane e poi torneremo a misure più dure, ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/02/2021 - 09:00:00 Letto 362 volte

"Il sistema dei 21 indicatori ci dice che siamo gialli ma se cominciamo con gli assembramenti resteremo gialli per una o due settimane e poi torneremo a misure più dure''. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'.

''Le misure introdotte a Natale hanno sortito gli effetti auspicati - ha spiegato - i contagi si riducono relativamente, scende la pressione sulle terapia intensive e dei malati negli ospedali. Allo stato attuale il comportamento dell'epidemia in Italia è sostanzialmente sotto controllo. Ma se noi dopo che ci siamo colorati di giallo ricominciamo a far finta di niente e assistiamo a scene come quelle che ho guardato in tv e sui siti con terrore perderemo di nuovo il controllo dell'epidemia perché il virus non è stato sconfitto".

''Dall'inizio si cerca di tenere insieme la salute, il lavoro e diciamo l'istruzione, quando si è gialli questo è possibile. E' molto importante per il pil, per l'occupazione. A fronte di questo tutti dobbiamo avere comportamenti responsabili'' ha sottolineato. Bisogna capire che ''non è ancora il momento di poter fare quella vita naturale che tutti sogniamo'' e "dobbiamo evitare gli assembramenti e fare di tutto per restare gialli".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!