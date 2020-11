vaccino anti-covid

Coronavirus, Arcuri: ''Vaccino momento definitivo per voltare pagina''

''Per battere il virus servirà un vaccino, quello sarà il momento definitivo perché questa triste pagina possa essere girata'', ha detto il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri.

"Per battere il virus servirà un vaccino, quello sarà il momento definitivo perché questa triste pagina possa essere in qualche misura girata e potrà costituire una triste e drammatica componente del nostro passato". Lo ha detto il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, durante una conferenza stampa.

"L'app Immuni - ha detto Arcuri in un altro passaggio - ha accresciuto fino a oltre 10 milioni il numero di download. Non ha per ora sortito i risultati, in termini di discovery dei contagiati, che ci si poteva aspettare". "Penso che l'app sia uno strumento molto importante. Ma perché sia efficace c'è bisogno di un rapporto di mutua collaborazione tra app e chi la scarica - ha continuato -. Il messaggio che abbiamo veicolato non è stato sufficientemente potente perché questo accadesse. Non sono sicurissimo che ai download corrisponda un uguale numero del corretto funzionamento dell'app".

Fonte: Ansa

