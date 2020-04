coronavirus

Coronavirus: atterrato a Palermo un aereo cargo con 40 tonnellate di dispositivi acquistati dalla Regione

Quaranta tonnellate di dispositivi di protezione individuale destinati alla sanità siciliana proveniente dalla Cina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/04/2020 - 10:22:48 Letto 388 volte

Quaranta tonnellate di dispositivi di protezione individuale destinati alla sanità dell’Isola. E' il contenuto di un aereo-cargo atterrato questa mattina all’aeroporto di Palermo per conto della Regione Siciliana, proveniente dalla Cina. Il primo di una serie di carichi che arriveranno nei prossimi giorni e conterranno anche ventilatori e respiratori per le Terapie intensive dell'Isola, necessari per attivare tutti i posti preventivati: 605 entro il 20 aprile.

Il ponte-aereo è stato commissionato dal governo Musumeci, in collaborazione con la Upmc Italia-Ismett, il colosso multinazionale che sta investendo nel Paese asiatico. Il materiale, giunto a bordo di un Boeing 777 appositamente noleggiato, comprende mascherine chirurgiche, guanti, occhiali protettivi, camici, copricapo e gambali, per diversi milioni di pezzi.

I dispositivi sono stati già presi in consegna dagli uomini della Protezione civile regionale, che da subito provvederanno a smistarli alle Aziende sanitarie e ospedaliere dell'Isola. Oltre ai dispositivi giungeranno in Sicilia con i prossimi carichi anche attrezzature destinate ai reparti di terapia intensiva e più diffusamente ai Covid-Hospital che sono stati realizzati attraverso il piano straordinario messo in atto dal governo regionale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!