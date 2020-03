coronavirus

Coronavirus, Bertolaso ricoverato

Risultato positivo al coronavirus, Guido Bertolaso è stato ricoverato.

Pubblicata il: 25/03/2020

Guido Bertolaso, risultato positivo al coronavirus, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano, secondo quanto si apprende da fonti.

L’ex capo della Protezione civile, scelto come consulente della Regione Lombardia per portare avanti il progetto dell’ospedale negli spazi della Fiera di Milano, sarebbe entrato in ospedale ieri sera.

