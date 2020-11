Covid-19

Coronavirus, Boccia: ''Non escludo altre Regioni rosse''

''Oggi ci sono alcune Regioni in rosso, non escludo che ce ne possano essere altre nei prossimi giorni. Questo dipende dai dati del monitoraggio di ogni settimana'', ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

"Non escludo che possano esserci altre regioni rosse, sempre sulla base dei dati del monitoraggio". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1.

Quanto alla possibilità di differenziare zone diverse all'interno delle stesse regioni, Boccia ha ribadito come il premier che è una possibilità "che già c'è". "E' già previsto che ci possa essere una differenziazione - dice - quelle regioni che sono state rosse, nella settimana di attenzione possono e potranno allentare le misure in alcune province".

"Sappiamo che c'è l'aspettativa di tanti operatori che hanno dato un contributo importante in questi mesi, di ripartire. Però dobbiamo tenere duro in queste settimane perché più saremo rigorosi adesso, più metteremo in sicurezza il Paese, prima ripartiremo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia all'assemblea Anci. "Siamo convinti di potercela fare e possiamo parlare del futuro che il Paese avrà nel 20121 avendo come stella polare sempre e comunque il rafforzamento del nostro ruolo in Europa", ha aggiunto Boccia.

