Coronavirus, Boccia: ''Per dicembre rispettare le regole, altrimenti la terza ondata è certa''

''Se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo'', così il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

"Se vogliono rimuovere i vincoli agli spostamenti in tutti i comuni italiani ci troveranno contrarissimi, se vogliono chiarimenti per i piccoli comuni nelle aree interne, il parlamento ha i mezzi per farlo". Così il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia è tornato a ribadire a SkyTg24 il no all'allentamento delle misure previste per Natale e Capodanno.

"Siamo ancora nella fase più critica e - ha aggiunto - se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi, il rischio della terza ondata è abbastanza certo".

L'appello agli italiani è dunque quello di "rispettare le regole e mantenere il massimo di attenzione".

Fonte: Ansa

