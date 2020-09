Covid-19

Coronavirus, bollettino del 12 settembre: in Sicilia 44 nuovi casi

Sono 44 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 44 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.747 positivi di cui 116 ricoverati in ospedale, 18 in terapia intensiva e 1.613 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.180 casi dall'inizio dell'epidemia. Sei sono i guariti, che salgono a 3.144. I tamponi eseguiti sono 4.002. I 44 nuovi positivi sono così divisi: 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 8 a Catania, 2 a Enna, 14 a Palermo, 4 Ragusa, 1 Siracusa e 6 a Trapani. I decessi dall'inizio della pandemia restano 289.

In Italia sono 1501 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri, sono stati registrati altri 6 morti, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 35.603. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182, con un incremento di 7 unità. Da ieri sono stati effettuati 92.706 tamponi. Nessuna regione, nelle ultime 24 ore, ha registrato zero contagi.

