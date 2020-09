Covid-19

Coronavirus, bollettino del 16 settembre: in Sicilia 90 nuovi casi e 3 morti

Bollettino del 16 settembre 2020: 90 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia.

90 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia. E’ questo il dato diffuso dal ministero della Salute. Ieri erano stati 77 in più. Crescono anche le persone in ospedale (155 contro le 141 di ieri) ma calano siapure di poco i pazienti in rianimazione (oggi 16, ieri 17). In isolamento isolamento domiciliare ora ci sono 1.817 persone e il totale dei positivi torna a sfiorare quota 2000 (1988). Tre i morti e il totale complessivo delle vittime è salito a 295. Oltre cinquemila i tamponi effettuati.

Il dettaglio delle province è questo: a Catania si sono registrati 35 nuovi casi, a Palermo 33, a Messina 4, a Enna 7, a Ragusa 1, a Trapani 4, ad Agrigento 5 e a Caltanissetta 1. Nessun caso a Siracusa.

In tutta Italia sono 1452 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri, sono segnalati altri 12 morti, che portano il totale a 35645 dall'inizio dell'emergenza. Sono 207 le persone ricoverate in terapia intensiva, 6 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 100.607 tamponi, nel complesso è stata superata quota 10 milioni.

