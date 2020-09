Covid-19

Coronavirus, bollettino del 22 settembre: in Sicilia 108 i nuovi casi e una vittima

Bollettino del 22 settembre: Sono 108 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore.

22/09/2020

Sono 108 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti stavolta sono 7.008, dato vicino a quelli delle grandi regioni del Nord. L'epicentro della pandemia in Sicilia resta Palermo. C'è una vittima in più che porta a 300 i morti del virus dall'inizio dell'epidemia nell'isola.

I nuovi 108 casi registrati in Sicilia fanno salire il numero degli attuali positivi a 2.390 (ieri erano 2.348), di cui 2.151 in isolamento domiciliare (ieri erano 2.131), 224 ricoverati in ospedale con sintomi (+21 rispetto a ieri) e 15 gravi ricoverati in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).

I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia sono invece 6.145 (ieri erano 6.037), le guarigioni sono 3.455 (65 in più di ieri), mentre i decessi salgono a 300. L'ultima vittima si è registrata a Sciacca.

La Regione siciliana comunica che dei 108 nuovi casi positivi di oggi, 5 sono ospiti della missione "Biagio Conte" di Palermo. Sono 63 i casi registrati a Palermo, 13 a Catania, 12 a Trapani, 12 a Enna, 3 a Messina, 3 ad Agrigento, 1 Ragusa, 1 a Caltanissetta e 0 a Siracusa.

