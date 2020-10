Covid-19

Coronavirus, Brusaferro: ''Aumentano i casi negli anziani

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2020 - 17:51:24 Letto 375 volte

L'analisi del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza sull'andamento dei contagi in Italia.

L'incremento dei casi è in aumento nelle ultime due-tre settimane, anche se le terapie intensive sono ancora sotto il livello di guardia. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nella conferenza stampa organizzata dallo stesso ministero.

Sebbene l'età media di casi di Covid-19 si sia abbassata rispetto alla primavera scorsa, stanno aumentando i casi negli anziani. Per questo i giovani dovrebbero essere particolarmente attenti a proteggerli. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro. L'incidenza di Covid sta crescendo e il Paese e' coinvolto in tutte le sue regioni, in alcune delle quali l'incidenza di Covid è aumentata più che altrove - ha aggiunto Brusaferro riferendosi ai dati del monitoraggio presentato venerdì scorso.

Fonte: Ansa

