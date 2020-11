Covid-19

Coronavirus, Brusaferro: ''La curva sta decrescendo, età media positivi aumenta''

''La curva comincia ad andare verso l'appiattimento. L'età mediana dei positivi si colloca attorno ai 48 anni, è in leggera crescita'', queste le parole con cui Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.

"In Italia la curva sta decrescendo sia per quanto riguarda i casi sintomatici sia per quanto riguarda i casi positivi". Sono le parole con cui Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, apre la conferenza sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia.

"Oggi vediamo un quadro che da una parte ci mostra una prospettiva di riduzione, dall'altra ci richiama ad una grande responsabilità per il rispetto delle misure. Questo impianto che il nostro paese sta adottando nel suo complesso è in grado di modellare la curva e di rispondere con flessibilità da parte del servizio sanitario nazionale: questo è il frutto di impegno e programmazione", evidenzia.

"Ci sono regioni in cui il confronto tra le incidenze calcolate in due periodi, negli ultimi 15 giorni e nei 15 giorni precedenti, mostra una decrescita. Ci sono alcune regioni però in cui il confronto mostra una crescita. Abbiamo ancora un’incidenza elevata se si considera il periodo dei 7 giorni. Abbiamo in ogni caso una realtà italiana molto diversificata tra le varie regioni: alcune hanno un’incidenza a 2 cifre nei 15 giorni, altre hanno un’incidenza a 3 cifre", dice.

"La curva comincia ad andare verso l’appiattimento anche per quanto riguarda i ricoveri in area medica. Il numero decessi, ultimo indicatore a calare, è ancora molto elevato", aggiunge. "L'età mediana dei positivi si colloca attorno ai 48 anni, è in leggera crescita", spiega ancora. "Questo segnala che persone più anziane contraggono l'infezione, un fenomeno che dobbiamo contrastare il più possibile per proteggere i più fragili".

Fonte: Adnkronos

