Coronavirus, Brusaferro: ''L'indice di contagio Rt è superiore a 1 in tutte le Regioni''

L'epidemia di Covid-19 è ormai diffusa in tutto il Paese, non più localizzata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/10/2020 - 09:35:22 Letto 408 volte

"L'epidemia di Covid-19 è ormai diffusa in tutto il Paese, non più localizzata. In queste settimane stiamo vivendo una crescita dell'incidenza di nuovi casi. L'indice di contagio Rt è superiore a 1 in tutte le Regioni, con alcune realtà anche significativamente sopra 1". Lo evidenzia il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro, intervenendo in audizione in Commissione Sanità del Senato sullo studio Tsunami sul plasma convalescente e sulla medicina territoriale in epoca Covid.

"Ci troviamo in questa situazione dopo un periodo estivo con numeri limitati e un periodo settembrino in lieve e progressivo aumento, che a ottobre ha avuto suo picco nelle ultime due settimane", ha ricordato Brusaferro.

"Al 26 ottobre sono 188 i pazienti inseriti nello studio Tsunami" che mira a valutare l'uso del plasma dei guariti nel trattamento di malati Covid, con polmonite da Sars-Cov-2 e insufficienza respiratoria, in associazione con le terapie standard, fa il punto Brusaferro.

"Lo studio - spiega Brusaferro - ha avuto un rallentamento in parte fortunatamente legato al fatto che durante i mesi estivi il numero di casi con indicazione per il trattamento è molto decresciuto. Pensiamo che con la situazione attuale si possa raggiungere la soglia definita in tempi più rapidi". Secondo il disegno del trial è previsto "l'arruolamento di 474 pazienti", ricorda Brusaferro. Attualmente, aggiunge, "sono 79 i centri clinici e 88 i centri trasfusionali coinvolti, distribuiti in 13 regioni".

Fonte: Adnkronos

