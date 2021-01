Covid-19

Coronavirus, Brusaferro: ''Mortalità una decrescita abbastanza lenta''

L'Italia rimane sostanzialmente costante nella sua curva e si colloca a livelli più bassi rispetto agli altri paesi europei.

Pubblicata il: 30/01/2021 - 00:08:37 Letto 389 volte

"Per la mortalità c'è una decrescita abbastanza lenta. La situazione delle terapie intensive sta però migliorando. La fascia di età preminente per i ricoveri è quella sopra i 70 anni". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa per l'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia organizzata dal ministero della Salute.

"L'Italia rimane sostanzialmente costante nella sua curva e si colloca a livelli più bassi rispetto agli altri paesi europei". "Il rischio è moderato - basso in quasi tutte le regioni. C'è un miglioramento in termini di impatto sui servizi, ma è contenuto perche le curve decrescono ma molto lentamente, e questo dopo le misure di mitigazione. Dunque l'epidemia resta in una fase delicata e non ci dobbiamo rilassare troppo, ma mantenere una grande attenzione", ha spiegato Brusaferro.

"La situazione è migliorata. Incidenza e Rt in lieve calo ci dicono che la tendenza in questo momento è positiva. Ma l'incidenza è tuttavia ancora elevata e resto alto il numero dei morti. Quindi le misure prese hanno funzionato anche se si fatica ad abbattere molto l'incidenza di nuovi casi, in un quadro in cui il virus in Ue circola molto e ci sono varie varianti". Lo ha detto l'epidemiologo Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero della Salute.

Fonte: Ansa

