Coronavirus, Burioni: ''Se Governo non garantisce vaccino tempestivo via subito''

''Un ritardo nelle vaccinazioni non è tollerabile'', lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni.

"Un ritardo nelle vaccinazioni non è tollerabile. O riescono a stare al passo con gli altri paesi, o se ne devono andare. Subito". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano che in un altro post aggiunge: "Se il governo non riesce a garantire una vaccinazione tempestiva dei cittadini se ne deve andare. Subito. Ci sono difficoltà oggettive di approvvigionamento ma al netto di queste nessun ritardo può essere tollerato".

"Non sarebbe accettabile da parte del Governo chiedere il minimo sacrificio agli italiani in presenza di ritardi e disorganizzazione nella vaccinazione anti Covid-19. Questa è la mia opinione di semplice cittadino", spiega poi il professore.

