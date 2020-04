task-force economia

Coronavirus, Caronia: ''Bene task-force economia. Benedetto Mineo garanzia di qualità del lavoro''

Un gruppo tecnico che si occuperà delle misure economiche e finanziarie necessarie per affrontare l'emergenza.

"La nomina di una task-force ad hoc per coordinare e monitorare le scelte finanziarie ed economiche per contrastare l'emergenza legata al Covid-19 è una buona notizia. Ancora di più per la composizione di alto profilo sotto la guida di Benedetto Mineo, ex capo dell'Agenzia delle Dogane." Lo dichiara Marianna Caronia, commentando la notizia della nomina da parte del Presidente Musumeci di un gruppo tecnico che si occuperà delle misure economiche e finanziarie necessarie per affrontare l'emergenza.

"E' un momento delicatissimo per la nostra regione il cui stato finanziario non era certamente florido prima dell'emergenza - prosegue Caronia -, che sottolinea come ora si rischiano danni ancor più gravi e devastanti. Credo che la presenza di Mineo in questa struttura sia garanzia di un lavoro che sarà quindi utilissimo, oltre che delicato e difficile."

A coordinare la struttura creata oggi da Musumeci sarà Benedetto Mineo, già capo dell'Agenzia delle dogane e ai vertici di Equitalia. Il dirigente regionale, che in passato ha guidato anche il dipartimento Finanze, avrà il compito di pianificare e monitorare lo stato degli interventi e rendicontare al governo, avvalendosi delle strutture tecniche regionali e dell'assistenza tecnica sui fondi disponibili nei vari dipartimenti.

