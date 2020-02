Coronavirus a Palermo

Coronavirus caso positivo a Palermo: Orlando: ''Incontro con il Prefetto, vedremo quali misure adottare''

''Primo caso positivo accertato a Palermo, la paziente bergamasca era in gita in Sicilia. Marito negativo, gruppo in quarantena'', ha affermato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"E' in buone condizioni di salute la paziente bergamasca in gita di gruppo da circa una settimana in Sicilia, risultata positiva al test per il coronavirus. Il marito à invece negativo al test, mentre il resto dei partecipanti à in quarantena in albergo". Lo ha affermato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando intervenuto in una trasmissione su Radio Rai 1.

Rispetto a quello che ad oggi è il primo caso accertato di Covid-19 sull'isola, Orlando ha anche aggiunto: "Prima di prendere decisioni, magari affrettate, di pubblica sicurezza, ho preferito incontrarmi direttamente con il prefetto, con cui avremo un vertice alle 11 di questa mattina." Dà li "vedremo quali misure adottare". In ogni caso il sindaco di Palermo ha invitato alla calma rispetto a quella che nella maggior parte dei casi è "una influenza che va ben gestita".

il sindaco di Palermo: "La paziente sta indicando i luoghi visitati".

