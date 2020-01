Coronavirus

Coronavirus, c'è un caso sospetto a Palermo

Un caso sospetto di Coronavirus a Palermo.

31/01/2020

Un caso sospetto di Coronavirus a Palermo. Un turista cinese nel centro di Palermo che alloggia in un albergo in visita nel capoluogo è stato trasportato in ospedale.

E’ un caso sospetto di influenza che sta per essere analizzato dai medici.

Al momento sulla notizia c’è il più stretto riserbo.

Nessuno parla e nessuno conferma. Il trasferimento è avvenuto in tempi molto rapidi.

Aggiornamento:

Si tratterebbe di una turista cinese che alloggia nell'Hotel palazzo Sitano, di corso Vittorio Emanuele, nel centro cittadino. Stamane ha manifestato i sintomi dell'influenza: febbre e raffreddore. Ad allertare il numero unico di emergenza europea 112 sono stati i titolari della struttura alberghiera. Saranno le analisi a confermare se si tratta dello stesso virus che sta seminando il panico in Cina.

Il sindaco Leoluca Orlando, informato di un sospetto caso di Coronavirus nella nostra città, ha immediatamente contattato i dirigenti dell'Ospedale Cervello e l'Assessore regionale per la salute per ricevere aggiornamenti sulla situazione.

"Mi è stato riferito - afferma il Sindaco - che la macchina sanitaria si è attivata con grande professionalità seguendo i protocolli previsti per la tutela della cittadinanza e degli operatori. A breve saranno le autorità sanitarie a fornire ulteriori chiarimenti ed informazioni sulla situazione ma certamente al momento non vi sono motivi per allarmismi ingiustificati."

