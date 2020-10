Coronavirus, chiude il mercato ortofrutticolo per tre casi di positività

Covid-19

Coronavirus, chiude il mercato ortofrutticolo per tre casi di positivitÓ

Il mercato ortofrutticolo sarÓ chiuso dalla prossima settimana in via precauzionale.

Il mercato ortofrutticolo sarà chiuso dalla prossima settimana in via precauzionale. La decisione è scattata dopo che l'amministrazione è stata informata che tre lavoratori privati del mercato di via Montepellegrino sono risultati positivi al test del tampone. L'ordinanza di chiusura si sta predisponendo in queste ultime ore, tenendo anche conto del fatto che sia oggi che domani la struttura mercatale sarà chiusa per il riposo settimanale. Intanto l'assessore Piampiano d'accordo con il sindaco, ha chiesto alla Sispi l'elenco completo di tutte le persone che hanno fatto accesso al Mercato nelle ultime due settimane e che verrà anche trasmesso all'Asp.

Sarà disposto inoltre il test per i dipendenti comunali e delle partecipate che lavorano nella struttura.

I dettagli dell'ordinanza di chiusura saranno trasmessi nel pomeriggio.

Per il sindaco Orlando "L'aumento dei contagi nelle scuole come negli ospedali, negli uffici pubblici come ora al mercato ortofrutticolo non può che destare preoccupazione e allarme, motivo per il quale torno a chiedere ai governi regionale e nazionale di adottare urgentemente dei provvedimenti chiari e univoci che limitino la possibilità di assembramento e tutte quelle attività non indispensabili. È l'unica soluzione per evitare di essere costretti a un nuovo lockdown che potrebbe significare la distruzione economica delle nostre comunità".

L'assessore Piampiano ha invece sottolineato che "Grazie al sistema di tracciamento degli ingressi siamo in grado di conoscere tutti coloro che sono stati potenzialmente esposti al contagio. È la conferma della bontà del sistema ma allo stesso tempo del fatto che occorre valutare se non sia necessario tornare ad un sistema di accesso con prenotazione che dia ulteriori possibilità di limitare il contagio, per non essere costretti a bloccare del tutto un’attività che è fondamentale per il tessuto economico e per l'approvvigionamento alimentare della città".

Il sindaco ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente con la quale ordina di sospendere immediatamente le attività mercatali presso il mercato ortofrutticolo di Palermo.

Contestualmente, dispone che l’Area Sviluppo Economico - Servizio Igiene, Sanità Farmacie e Mercati Generali si raccordi tempestivamente con l’ASP di Palermo per l’adozione delle necessarie misure atte a tracciare il possibile avvenuto contagio e prevenire contagi futuri, nonché che il citato Servizio provveda alla rimodulazione delle regole di accesso al mercato al fine di rendere possibile il contingentamento degli ingressi e la registrazione degli stessi.

Dispone, inoltre, l’effettuazione immediata dei necessari accertamenti sanitari su tutto il personale comunale e delle Società Partecipate operante all’interno del predetto Mercato ed INCARICA il Comando di Polizia Municipale di assicurare i necessari controlli - da effettuarsi direttamente e/o dalle altre forze di polizia con le quali sarà cura dello stesso Comando raccordarsi - per il rispetto delle misure previste dalla presente Ordinanza nonché dai provvedimenti che saranno successivamente emessi sulla base della stessa.

Si riserva, infine, di procedere alla riapertura nel più breve tempo possibile subordinatamente all’effettuazione e all’esito degli adempimenti di cui sopra ed alla sussistenza delle condizioni necessarie per la salvaguardia della salute pubblica.

