Coronavirus, chiuso mercato di Ballarò e Capo *VIDEO*

Nei mercati storici è consentita la vendita nei negozi di generi alimentari e solo all'interno delle botteghe.

Blitz interforze di polizia municipale e Rap ai mercati storici di Ballarò e del Capo, a Palermo. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei vigili urbani, assieme alle squadre della Rap, per fare smontare le bancarelle ancora allestite e raccogliere i rifiuti delle attività di vendita, come casse e resti di frutta e verdura.

Non si sono verificate tensioni e i venditori si sono mostrati collaborativi. Come deciso ieri dalla giunta, che si è riunita ieri telematicamente, nei mercati storici è consentita la vendita nei negozi di generi alimentari e solo all'interno delle botteghe e rispettando le misure di sicurezza (come la distanza di un metro), previste dall'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio. Dunque, niente bancarelle.

Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando commentando le operazioni interforze che tutta la mattina hanno visto impegnati agenti di Polizia Municipale e Polizia di Stato e militari dei Carabinieri nei mercati di Ballarò, Capo e via Montalbo col supporto della RAP: "Chi viola il DPCM per il contrasto al Coronavirus non soltanto compie un reato penale, ma soprattutto attenta alla salute pubblica, prima di tutto a quella propria e delle persone vicine. Non vorremmo ricorrere a mezzi estremi e confidiamo nella collaborazione dei cittadini e dei commercianti, ma deve essere chiaro che non si possono tollerare comportamenti pericolosi per tutti. Comprendo le difficoltà di chi è costretto a interrompere le attività, ma la salute viene prima di tutto e confidiamo nel fatto che il Governo nazionale, col sostegno dell'Europa, troverà gli strumenti necessari per sostenere l'economia e il reddito delle famiglie.".

