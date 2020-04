solidarietà

Coronavirus, Comandante carabinieri devolve stipendio per fare la spesa alle famiglie più povere

Tante sono le iniziative anche dei singoli Carabinieri in tutta la provincia in questi giorni a beneficio delle fasce più deboli della popolazione.

01/04/2020

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, grazie alla capillare presenza delle 100 stazioni presenti sul territorio, oltre ai tradizionali compiti d’istituto, durante l’attuale emergenza sanitaria, si sono prodigati in favore della popolazione collaborando con le associazioni di volontariato e le altre istituzioni locali nel trasporto e distribuzione di prodotti alimentari.

In particolare, ieri e oggi, alcuni militari della stazione Borgo Nuovo, Mezzo Monreale e Acqua dei Corsari, liberi dal servizio, hanno partecipato alle attività di distribuzione nei quartieri di San Giovanni Apostolo, Calatafimi, Borgo Molara e Corso dei Mille. Le collaborazioni e le iniziative si protrarranno avanti sino alla fine dell’emergenza.

In molti comuni, inoltre, i Carabinieri stanno consegnando a domicilio farmaci o beni di prima necessità ad anziani e a persone che per problemi di salute non possono uscire dalle proprie abitazioni.

Un Comandante di Stazione, ad esempio, ha devoluto in beneficenza l’intero stipendio mensile per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità da donare a famiglie indigenti residenti nel comune. I titolari dei supermercati del territorio in cui sono stati effettuati gli acquisti, apprezzando il gesto, hanno voluto contribuire operando uno sconto del 30% sulla merce, consentendo così di acquistare un quantitativo maggiore di generi alimentari. La distribuzione alle famiglie bisognose sarà effettuata dalla locale Protezione civile.

