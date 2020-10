Covid-19

Coronavirus, Conte al Senato: ''Mai abbassata la guardia'' *VIDEO*

''Ho sempre detto che, nonostante i passi avanti, non dovevamo considerarci in un posto sicuro, mentre nel mondo i contagi aumentavano'', così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"L'evolversi della situazione epidemiologica ha reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di carattere restrittivo in presenza di una recrudescenza del virus in atto da alcune settimane. Vista l'urgenza non è stato possibile illustrare in anticipo il contenuto del provvedimento, ma ho annunciato ai presidenti delle Camere la mia intenzione di riferire in Parlamento" sui contenuti del nuovo Dpcm. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulle misure adottate per la nuova fase relativa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

"Non abbiamo mai abbassato la guardia in questi mesi", l'Italia "è stato il primo Paese ad adottare misure rigorose fino al lockdown, il più prudente anche nelle riaperture - ha sottolineato il premier - Ho sempre detto che, nonostante i passi avanti, non dovevamo considerarci in un posto sicuro, mentre nel mondo i contagi aumentavano".

