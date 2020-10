Coronavirus

Coronavirus, Conte: ''Il dialogo con le Regioni il nostro punto di forza''

''Nel nostro sistema il punto di forza nella gestione della pandemia Ŕ stata anche la capacitÓ di dialogare e coordinare l'azione tra governo centrale e governi territoriali'', dice il premier Giuseppe Conte al Festival dello Sviluppo sostenibile.

"Nel nostro sistema il punto di forza nella gestione della pandemia è stata anche la capacità di dialogare e coordinare l'azione tra governo centrale e governi territoriali. Ieri c'è stata una riunione con Boccia e Speranza con le Regioni e c'è stata ampia condivisione. Ringrazio le Regioni per la proficua collaborazione, dimostrano grande disponibilità a lavorare con il governo e a non lasciarsi distrarre dalle polemiche, in un clima di fiducia e leale collaborazione". Lo dice il premier Giuseppe Conte in un intervento al festival dello Sviluppo sostenibile promosso da Asvis.

C'è una "comunità preoccupata", abbiamo visto le "file per effettuare i test" e per questo "stiamo lavorando per i test rapidi e ieri abbiamo avuto un bel segnale di ulteriore collaborazione e solidarietà da parte di un importante sindacato dei medici di famiglia: hanno dato la disponibilità ad effettuare i test", ha detto ancora il premier, che ha aggiunto: "Questo significa che il commissario Arcuri che sta completando la gara per 5 milioni di test rapidi" lì distribuirà anche ai medici di famiglia in modo "da affrontare le prossime settimane con minore ansia".

"L'Italia non deve disperdere un patrimonio di credibilità, questa è un'iniezione di fiducia che ci viene data e il governo italiano attuale ha un'occasione storica che altri non hanno avuto per voltare pagina, per farlo tutti insieme, verso un disegno di rilancio", ha continuato il premier parlando delle risorse europee.

"Questa pandemia sta generando nuove disuguaglianze - ha poi sottolineato Conte -. "Essendo un shock così pervasivo e capillare vengono ridefinite anche alcune redistribuzioni: alcuni settori stanno affrontando bena questa fase, altri invece subiscono gravi conseguenze".

