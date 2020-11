Covid-19

Coronavirus, Conte sul Natale: ''Baci, abbracci e cenoni non saranno possibili''

Il dibattito sul colore delle regioni si accompagna a quello sul Natale, su cui potrebbe intervenire il nuovo Dpcm.

Pubblicata il: 20/11/2020

Il dibattito sul colore delle regioni si accompagna a quello sul Natale, su cui potrebbe intervenire il nuovo Dpcm. "Dobbiamo predisporci a un Natale più sobrio rispetto al passato”, ha detto Conte.

"Il governo non ha la palla di vetro, sta rilevando che ci sono alcuni segnali positivi per quanto riguarda l’andamento della curve epidemiologica. Si evidenziano i primi effetti positivi delle misure, ma nemmeno gli scienziati si avventurano a dire quale sarà l’andamento della curva a Natale. Dobbiamo arrivare in prossimità e capire come dosare gli interventi. Ci stiamo preparando a vari scenari, ma non possiamo prevedere quale sarà la situazione epidemiologica in prossimità delle festività. Se la domanda è 'A Natale cosa facciamo?', veglioni, festeggiamenti, baci, abbracci non sono possibili".

