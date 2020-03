Coronavirus

Coronavirus, controlli locali a Palermo: due denunciati alla Procura

La Polizia Municipale ha attivato dei controlli preventivi, inviando pattuglie lì dove era stata segnalata la programmazione di eventi.

Pubblicata il: 09/03/2020 - 09:13:35

Già sabato sera, prima ancora che scattasse il divieto totale per l'attività di pub e discoteche, la Polizia Municipale ha attivato dei controlli preventivi, inviando pattuglie lì dove era stata segnalata la programmazione di eventi.

Gli agenti hanno, quindi, interloquito con i gestori, spiegando che pur in assenza di divieto espresso per le manifestazioni (divieto che è invece entrato in vigore oggi), era sconsigliabile tenere iniziative che mettessero a rischio la salute pubblica e il rispetto delle norme già emanate.

In tutti i casi e locali controllati, i gestori hanno compreso l'importanza di annullare gli eventi.

Nel corso dei controlli un solo locale, in piazza Borgese, i gestori non soltanto si sono mostrati poco collaborativi, ma hanno tentato di ostacolare il lavoro di verifica degli agenti, richiedendo l'intervento anche della Polizia di Stato a supporto della Polizia Municipale. Al termine dei controlli è risultato che il locale era sprovvisto di tutte le autorizzazioni e si è quindi proceduto all'elevazione di sanzioni amministrative e alla denuncia dei gestori alla Procura della Repubblica.

Fonte: Polizia Municipale

