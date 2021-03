Covid-19

Coronavirus, Crisanti: ''Bollettini non coerenti, troppi morti rispetto ai contagi. Vanno eliminati i test rapidi''

Continuano a crescere i nuovi contagi di Coronavirus in Italia e anche i dati dei bollettini sui morti di Covid restano alti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/03/2021 - 09:15:00 Letto 388 volte

Continuano a crescere i nuovi contagi di Coronavirus in Italia e anche i dati dei bollettini sui morti di Covid restano alti: ieri 23.059 contagi e 431 morti. Ma per il virologo Andrea Crisanti, in questi numeri "c'è qualcosa che non va. Non mi convincono questi numeri bassi di nuovi casi e questo dato così alto dei decessi - spiega all'Adnkronos Salute - Secondo me deve esserci una sottostima da qualche parte. I morti li contabilizziamo bene, ma penso che sottostimiamo i positivi, non riesco a capacitarmi del perché". Crisanti prova ad avanzare delle ipotesi e nel mirino finiscono i tamponi rapidi. "Secondo me dovrebbero essere proprio eliminati i test antigenici rapidi, oppure confinati in casi precisi, per esempio solo per fare analisi di popolazioni e basta".

"A mio avviso - ribadisce il direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell'ateneo cittadino - si fanno troppi test antigenici e fatti male. C'è uno squilibrio di positività fra gli antigenici e i molecolari". Con i tamponi rapidi ci sono due ordini di problemi, argomenta il virologo: "Sono meno sensibili e li eseguono persone diverse, quindi possono essere più o meno fatti bene. Oggi sicuramente viviamo un grande incremento di casi. E con una situazione in rialzo è possibile che i morti aumenteranno ancora. I decessi che vediamo oggi, ricordo, si riferiscono a 2-3 settimane prima. Siamo in una fase di ascesa e secondo me il virus sta circolando di più di quello che vediamo dai test, c'è qualcosa che non stiamo facendo bene".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!