Coronavirus, crisi dei barbieri e parrucchieri, Orlando: ''No agli abusivi''

''Facciamo appello ai cittadini perché non usufruiscano di questi servizi che sono prima di tutto pericolosi per loro stessi'', dichiarano con una nota congiunta il sindaco Orlando e l'assesore Piampiano.

"La corretta applicazione delle norme di contrasto al Covid da parte di categorie artigiane quali barbieri e parrucchieri ha portato, soprattutto per quest'ultima categoria, un doppio danno dovuto all'interruzione dell'attività commerciale e dalla contemporanea attività di abusivi che in spregio delle norme di igiene e sicurezza operano a domicilio.

Facciamo appello ai cittadini perché non usufruiscano di questi servizi che sono prima di tutto pericolosi per loro stessi e auspichiamo che comunque nel frattempo tutte le categorie artigiane possano trovare adeguate forme di sostegno economico per i danni che stanno subendo".



Lo dichiarano con una nota congiunta il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessore alle Attività Economiche, Leopoldo Piampiano, con riferimento alla crisi che stanno attraversando, tra le altre, le categoria dei barbieri e dei parrucchieri.



Stamani la VI commissione consiliare ha incontrato i vertici di Confesercenti per affrontare le problematiche del settore legate all'emergenza economica causata dal COVID-19.

