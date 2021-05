zona gialla

Coronavirus, dati contagi spingono la Sicilia verso la zona gialla

La Sicilia spera di passare in giallo da lunedì prossimo.

11/05/2021

In Sicilia è cominciata la settimana che potrebbe essere l'ultima da zona arancione. Nell'isola si spera di passare in giallo da lunedì prossimo.

Indicazioni potranno venire anche tra due giorni, quando si terrà l'incontro tra Governo e Regioni per verificare la possibilità di una modifica dei parametri che determinano il cambio di colore e in particolare dell'Rt. L'obiettivo dei governatori sarebbe quello di considerare non più l'indice di diffusione del contagio per la classificazione delle zone ma l'Rt ospedaliero.

