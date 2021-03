Coronavirus, Di Maio: ''Servono misure più rigide come chiede Cts''

Covid-19

Coronavirus, Di Maio: ''Servono misure pił rigide come chiede Cts''

Il Cts, prima del Dpcm in vigore dal 6 marzo, ha sottolineato l'opportunitą di far scattare la zona rossa in automatico dove si verificano 250 casi di Covid ogni 100mila abitanti.

"Nelle ultime 24 ore in Italia abbiamo registrato oltre 20mila nuovi casi, con un tasso di positività che sale al 7.6%. Aumentano di nuovo i ricoverati in terapia intensiva e piangiamo complessivamente quasi 100mila vittime. Con questi numeri servono misure più rigide, come sta chiedendo anche il comitato tecnico scientifico", dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il Cts, prima del Dpcm in vigore dal 6 marzo, ha sottolineato l'opportunità di far scattare la zona rossa in automatico dove si verificano 250 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Secondo il Dpcm, il potere di adottare la zona rossa nelle aree ad alta incidenza resta attribuito ai governatori. Per gli esperti, la chiusura della scuola nelle aree in cui il virus è particolarmente diffuso va abbinata a misure più restrittive in genere.

Per Di Maio, il contrasto alla pandemia deve essere la priorità di tutti. "Questo - aggiunge - vuol dire anche che come governo dobbiamo subito individuare e mettere in campo gli interventi economici per compensare gli effetti delle nuove restrizioni. Velocità e decisione sono fondamentali. Purtroppo, come stiamo vedendo anche in questa nuova fase politica, non ci sono alternative a misure più rigide, perché se è vero che ci siamo abituati alla convivenza con il virus, è altrettanto vero che questa ondata è provocata da nuove varianti che stanno preoccupando tutta Europa e vanno contenute. Ed è per questo che non possiamo abbassare la guardia o lasciarci distrarre da questioni secondarie".

"Serve che tutte le forze politiche si concentrino sulla gestione della crisi sanitaria da ogni punto di vista. Il contributo responsabile e deciso di tutti i livelli istituzionali e politici è l’unica strada che abbiamo per uscire da questa fase drammatica. Nessuno può permettersi di scegliere: la strada da seguire è già tracciata ed è obbligatoria. Rimaniamo uniti, lo dobbiamo alla nostra Nazione", conclude Di Maio.

