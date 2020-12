Covid-19

Coronavirus, domenica 27 iniziano le vaccinazioni all'ospedale Civico di Palermo

Domenica 27 all'ospedale Civico di Palermo inizia il piano nazionale di vaccinazione contro il coronavirus in Sicilia.

"Con il governo nazionale si è lavorato molto in queste giornate perché la vaccinazione potesse partire entro la fine dell'anno. Quella del 27 dicembre è una giornata simbolica non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Saranno alcune centinaia le prime dosi che arriveranno. Novemila in tutta Italia, poco più 500 per la nostra regione e quindi ci sarà la possibilità di dare l'avvio a un anno che sarà quello delle vaccinazioni che è molto atteso dai cittadini che hanno un desiderio di ritorno alla normalità". Lo ha detto, a margine della presentazione dell'iniziativa 'Sicilia per l'Italia', l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, commentando l'avvio del piano nazionale di vaccinazione contro il coronavirus.

"Sappiamo che dobbiamo lavorare molto per spiegare come sia importante la vaccinazione e la campagna vaccinale - ha aggiunto Razza - e il contribuito di ognuno è in questo momento indispensabile". Su chi saranno i primi a ricevere il vaccino anti covid19, l'esponente del governo regionale siciliano ha osservato: "La fase 1 è stata approvata dal Parlamento nazionale, quindi toccherà agli operatori della sanità, chi è negli ospedali, chi lavora più a contatto con i pazienti positivi e coloro i quali sono impegnati nell'emergenza".

"L'arrivo del vaccino il 27 dicembre all'ospedale Civico di Palermo - ha spiegato - vuol rendere omaggio a una città nella quale l'emergenza coronavirus ha visto tantissimi operatori impegnati e un pronto soccorso che è stato come sempre non solo all'altezza del ruolo, ma anche molto esposto". Sulle preoccupazioni legate alla diffusione della variante inglese del virus, Razza ha osservato: "E' uno sforzo organizzativo che si aggiunge agli sforzi fatti negli ultimi giorni. Giungono messaggi molto positivi dalla esecuzione dell'ordinanza sui tamponi che ha voluto il presidente della Regione e ha dimostrato quanto sia stato importante anche alla luce della vicenda britannica. La Sicilia è stata l'unica regione in poche ore ad avere un quadro completo di tutti i cittadini rientrati dal Regno Unito nelle ultime settimane. Il 70% di loro aveva già fatto il tampone molecolare prima di arrivare in Sicilia. Tutti gli altri sono stati controllati".

Fonte: Ansa

