Coronavirus e turismo, Orlando convoca Tavolo Tecnico

Tavolo Tecnico del settore turistico di Palermo per fronteggiare l'attuale situazione di crisi determinata da fenomeni di psicosi legati al nuovo Coronavirus.

Si è svolta oggi pomeriggio la riunione convocata dal Sindaco per affrontare con gli operatori del settore il tema della promozione turistica di Palermo a livello nazionale e internazionale anche per fronteggiare l'attuale situazione di crisi determinata da fenomeni di psicosi legati al nuovo Coronavirus.

"Già da tempo - ha detto Orlando - siamo impegnati nella promozione turistica della città, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Partendo dalla cultura dell'accoglienza, Palermo si è posta in sana competizione con le più blasonate destinazioni nazionali. Non lasciamo che il clima di paura cancelli i risultati strepitosi raggiunti in questi anni, con potenziali danni incalcolabili per tutta l'economia cittadina."

Il tavolo, coordinato dall'assessore designato Paolo Petralia e dalla vice Capo di Gabinetto Licia Romano, ha visto la partecipazione di Federalberghi, Federturismo/Sicindustria, Confesercenti Assoturismo, Assoimpresa, Assohotel, Associazione Guide e Federazione Guide e Gesap.

Il tavolo si riunirà periodicamente "perché insieme - ha detto Petralia - si possa programmare come rispondere a questo momento di crisi con iniziative rivolte al mercato italiano ed internazionale."

Sul tavolo di discussione l'organizzazione di campagne mirate di promozione turistica, la promozione di un tavolo di crisi regionale, la valutazione di possibili interventi attivi da parte dell'amministrazione per il sostegno alle imprese e ai professionisti del settore.

