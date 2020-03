Coronavirus

Coronavirus, Elio Ficarra sugli Ex Pip Ospedale Civico: ''Dare certezza a questi lavoratori''

''Necessario dare a questi lavoratori, che affrontano giornalmente l'emergenza da covid19, una certezza per il proprio futuro lavorativo'', è quanto afferma il consigliere comunale Elio Ficarra.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2020 - 17:04:40 Letto 425 volte

"È necessario trovare una soluzione per i lavoratori ex pip che, da oltre 17 anni, sono impegnati a svolgere mansioni all’interno dell’ospedale Civico di Palermo e che, in piena emergenza coronavirus, continuano la propria attività nei reparti di degenza. Soggetti altamente qualificati e specializzati, che hanno conseguito nel 2008 l’attestato di ausiliario socio-sanitario”.

È quanto afferma il consigliere comunale e vicecapogruppo in consiglio comunale, Elio Ficarra (Lega), intervenendo in merito alla vicenda degli ex pip che lavorano all’interno dell’ospedale Civico e che attendono di essere definitivamente stabilizzati.

“Un grande sforzo - ha aggiunto Ficarra - che questi lavoratori stanno affrontando, senza alcuna tutela, rischiando la propria salute e quella dei loro cari. È inderogabile, seppure nella comprensione dell’emergenza che si sta vivendo, l’attuazione del riconoscimento economico e sociale, che da tanto tempo è stato negato, in vista delle nuove straordinarie misure di reclutamento, attraverso l’avvio di procedure speciali per una loro definitiva assunzione”.

