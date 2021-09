Covid-19

Coronavirus, Francofonte resta l'unica zona arancione in Sicilia

Il Comune di Francofonte è l'unico con queste restrizioni in Sicilia.

29/09/2021

Il Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, continua a rimanere l'unica "zona arancione" in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato, infatti, in serata un'ordinanza che conferma - così come richiesto dal dipartimento regionale Asoe - le misure restrittive anti Covid fino a mercoledì 6 ottobre prossimo.

