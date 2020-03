Coronavirus

Coronavirus, fuga verso il Sud. A Palermo in arrivo treno da Milano

Un'altra fuga verso il sud, ieri sera due treni da Milano verso la Sicilia e la Puglia erano pieni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/03/2020 - 11:05:45 Letto 1541 volte

Un'altra fuga verso il sud, anche se in misura minore rispetto a quanto successo una settimana fa. Ma ieri sera due treni da Milano verso la Sicilia e la Puglia erano pieni. Si tratta del Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e del Milano-Lecce delle 20,50.

In Sicilia oltre 20mila persone tornate nei giorni scorsi si sono iscritte alla piattaforma online della Regione. Quasi la metà sono giovani e vengono dalla Lombardia. Ma adesso dalla Sicilia si leva un grido di allarme. "Gli enormi sacrifici che gli italiani hanno accettato di compiere per fermare il coronavirus, rischiano di essere vanificati dalle zone d’ombra del Decreto #iorestoacasa come il mancato blocco dei treni - commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone -. Nelle ultime ore, infatti, sembra che sia ripreso il flusso di viaggiatori che lasciano le Regioni del Nord per raggiungere via rotaia il Mezzogiorno, un’emorragia che richiede divieti ancora più stringenti da Roma".

Falcone lancia un appello al governo nazionale: "Si blocchino in giornata i treni per il Sud per chiudere così potenziali linee di contagio e garantire la tutela della salute della popolazione, dal personale viaggiante fino ai cittadini delle Regioni dove ancora il virus sembrerebbe darci il tempo di issare un argine. Da ieri in Sicilia - ricorda Falcone - il Governo Musumeci ha dimezzato le corse degli autobus pubblici e privati e delle navi traghetto, sospendendo le linee non essenziali. Non escludiamo, per quanto di nostra competenza, un’ulteriore stretta".

