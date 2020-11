Covid-19

Coronavirus, Galli: ''In Italia situazione fuori controllo''

''Le misure adottate devono essere applicate con estrema attenzione ed efficacia'', avverte l'esperto Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco-università Statale di Milano.

"Temo che non ci sia il benché minimo dubbio nel dover sottolineare che la situazione" di Covid-19 in Italia "è ampiamente fuori controllo", con "un costante incremento della diffusione dell'infezione" pur con "differenze locali e regionali". E' la lettura di Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco-università Statale di Milano, intervenuto ad 'Agorà' su Rai 3.

"Le misure adottate devono essere applicate con estrema attenzione ed efficacia - avverte l'esperto - se vogliamo sperare di invertire una tendenza in tempi ragionevoli e non trovarci in una situazione ancora più complessa a brevissimo termine".

"Siamo di fronte ad altre dolorose chiusure, che sono assolutamente necessarie" per provare a contenere l'impatto della nuova ondata di Covid-19 nel nostro Paese, "e l'appello dell'Ordine dei medici" che ha chiesto ieri il lockdown in tutta Italia "è interessante e importante in questo senso, perché in realtà esprime un parere che è assai generalizzato tra i medici di questo Paese", ha detto ancora l'esperto. "Quelli che hanno un'opinione diversa ce l'hanno per motivi loro - ha aggiunto - non sulla base di un dato scientifico o di un dato di realtà".

Come per Filippo Anelli, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), anche secondo Galli "bisognerebbe chiudere subito". Un lockdown totale? Secondo lo specialista "può essere ancora ragionevole considerare alcune differenze regionali, ma con estrema attenzione - ammonisce - per non correre il rischio di vanificare le posizioni prese e di non avere risultato".

Fonte: Adnkronos

