Covid-19

Coronavirus, Garavaglia vuole far ripartire il Turismo: ''Si apre a Pasqua se ci sono le condizioni''

''Stiamo pensando a ristori in modo più equo. Non ci possiamo permettere di avere risorse e non distribuirle'', sottolinea il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2021 - 10:51:45 Letto 387 volte

"Si apre a Pasqua se ci sono le condizioni per farlo in sicurezza". Lo sottolinea il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in un'intervista a Radio24, spiegando che "è meglio prudenti essere prudenti in marzo per essere più sereni nei sei successivi, quando ci auguriamo che le cose andranno meglio. Si apre tutto quello che si può aprire con programmazione e prudenza. Semmai si faranno più gite fuoriporta".

Garavaglia spiega poi che "c'è una discussione aperta sul passaporto sanitario, ma ci vogliono soluzioni comuni in Europa. Le vaccinazioni devono accelerare. Abbiamo perso mesi ed è difficile recuperare".

"Dobbiamo - aggiunge - ancora distribuire ancora 950 milioni di euro di risorse già stanziate, di sui 400 milioni per l'industria del turismo e 450 milioni del fondo aeroporti. Poi stiamo pensando a ristori in modo più equo. Non ci possiamo permettere di avere risorse e non distribuirle''.

Fonte: Adnkronos

