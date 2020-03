Coronavirus

Coronavirus, i casi in Sicilia nelle varie province

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'Isola

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/03/2020 - 16:09:20 Letto 427 volte

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (giovedì 12 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

In totale sono 115 i pazienti, di cui 33 ricoverati (cinque in terapia intensiva), 78 in isolamento domiciliare, due guariti e due deceduti:

Agrigento, 17;

Caltanissetta, 2;

Catania, 49;

Enna, 1;

Messina, 9;

Palermo, 26;

Ragusa, 2;

Siracusa, 5;

Trapani, 4.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!