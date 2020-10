Covid-19

Coronavirus, impennata di contagi: probabili nuove misure in arrivo

L'impennata di contagi preoccupa Governo e Regioni.

L'impennata di contagi preoccupa Governo e Regioni. Impegnate a varare nuove misure a livello nazionale e ordinanze a livello locale per tentare di arginare la consistente crescita dei positivi registrata nel Paese negli ultimi giorni, le istituzioni si trovano ora a dover affrontare faccia a faccia quello che fino a qualche settimana fa sembrava impensabile: secondo i dati forniti dal ministero della Salute, infatti, nella sola giornata di ieri si sono registrati 4.458 nuovi positivi (ieri erano stati 3.600) a fronte di 128.098 tamponi effettuati.

È necessario prevedere delle limitazioni per gli eventi di massa. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, una delle prime indicazioni al governo da parte degli esperti e degli scienziati del Comitato tecnico scientifico dopo l'impennata dei contagi da Covid. Spettacoli all'aperto, eventi sportivi, fiere e appuntamenti che prevedono la partecipazione di migliaia di persone - sabato ad esempio è prevista a Roma una manifestazione dei negazionisti e domenica è in programma la Marcia della Pace dove sono attese 25mila persone - dovrebbero dunque essere limitati.

"Se il contagio aumenterà e troveremo delle situazioni molto più preoccupanti si dovrà essere pronti a eventuali ulteriori restrizioni. Tutto dipende dai comportamenti che ognuno di noi adotta e dai controlli che mettiamo in campo". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, a 24Mattino su Radio 24, riguardo alla possibilità di adottare misure più restrittive per quanto riguarda la capienza dei mezzi di trasporto pubblico.

"Bisogna fare le cose per bene e bisogna essere pronti anche a qualche restrizione in più se necessaria - ha aggiunto Bonaccini -, ma certamente la cosa migliore è chiedere alle persone comportamenti adeguati, a non scherzarci su, siamo ancora in piena fase di lotta alla pandemia seppur la si è imparata a contrastare meglio".

