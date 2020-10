Covid-19

Coronavirus in Europa, per la prima volta oltre 100mila casi in 24 ore

L'Europa ha registrato ieri oltre 100mila casi di coronavirus per la prima volta dall'inizio della pandemia.

L'Europa ha registrato ieri oltre 100mila casi di coronavirus per la prima volta dall'inizio della pandemia: lo riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sul proprio sito.

Secondo l'Oms nella giornata di venerdì i casi sono stati 109.749, circa l'11% in più rispetto ai 98.904 segnati il giorno precedente. Nel complesso, secondo l'Oms, il bilancio dei contagi in Europa è a quota 6.676.012.

"In Europa ieri è stato toccato uno dei più alti picchi di contagi: oltre 100mila in un solo giorno. Ci sono Paesi come Spagna e Francia che hanno avuto un'impennata dei dati - ha commentato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio -. Ovviamente per superare questa fase serve l'aiuto di tutti, in primis dell'Europa visto che siamo davanti a un problema che non riguarda solo l'Italia. Ieri il presidente Mattarella è stato molto chiaro, l'Ue deve superare qualsiasi tipo di rallentamento: serve tempestività nella messa in campo di tutte le misure necessarie. Quindi servono il prima possibile i 209 miliardi del recovery fund. Non c'è altro tempo da perdere. Rimaniamo uniti, forza!".

Intanto, a livello globale l'Oms registra il secondo record consecutivo di nuovi contagi giornalieri: ieri ne sono stati registrati oltre 350.766, il 3,65% in più rispetto ai 338.408 di giovedì.

