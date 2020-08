Covid-19

Coronavirus in Italia, 1367 nuovi casi e altri 13 morti: 33 nuovi positivi in Sicilia

Pubblicata il: 27/08/2020

Tornano ad aumentare i casi di coronavirus in Italia: sono 1.367 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo quanto rende noto il ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati eseguiti altri 93.529 tamponi. Vengono segnalati altri 13 decessi, che portano il totale a 35.458 dall'inizio dell'emergenza. Sono 69 persone in terapia intensiva, +3 da ieri.

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore (9 in più di ieri), di cui otto in provincia di Palermo (tra questi 3 migranti trovati positivi a Lampedusa che come sempre vengono registrati come casi del capoluogo). Alto il numero di tamponi processati: 3.353, risulta positivo dunque lo 0,98%.

Secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute attualmente ci sono 980 positivi di cui 59 ricoverati in ospedale (+6), 10 in terapia intensiva (nessuna variazione rispetto a ieri) e 911 in isolamento domiciliare. Nessun nuovo guarito e nessun decesso. Dei 5 nuovi casi del Palermitano una è una turista spagnola sottoposta al tampone nello scalo Falcone Borsellino. Adesso si controlleranno anche i passeggeri che hanno viaggiato con lei. Invece a Catania si registrano 12 nuovi positivi, a Messina e Trapani 4, a Ragusa 3 e Siracusa 2.

