Coronavirus in Italia, bollettino 2 novembre 2020: oltre 22mila nuovi contagi e altri 233 morti

Sono 22.253 i nuovi casi di coronavirus in Italia su 135.731 tamponi effettuati.

02/11/2020

Stando ai dati riportati nel bollettino di oggi, lunedì 2 novembre, diffuso dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 22.253 contagi da Coronavirus in Italia (ieri erano stati 29.907), per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 731.588 casi. I guariti sono 296.017 (+3637, ieri ne erano +2.954), i morti sono 39.059 (si registra un incremento di 233 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano +208). I casi attualmente positivi sono 396.512 (+18.383). Di questi, 19.840 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, 2.022 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 135.731. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con più di 5000 positivi, seguita da Campania, Toscana e Piemonte che superano i 2000 casi.

