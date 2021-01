Covid-19

Coronavirus in Italia, bollettino 27 gennaio 2021: 15.204 nuovi casi e 467 vittime

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 27 gennaio 2021.

27/01/2021

Sono 15.204 i tamponi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 467. Ieri i positivi erano stati 10.593 e i morti 541.

Sono 293.770 i tamponi per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 257.034. Il tasso di positività è del 5,17% (ieri era del 4,1%, quindi in aumento di oltre l'1%).

