Coronavirus in Italia, bollettino 28 gennaio 2021: 14.372 nuovi contagi e 492 vittime

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 28 gennaio 2021.

Sono 14.372 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 28 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Da ieri sono stati registrati altri 492 morti che portano il totale a 87.381 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

Sono 275.179 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici, il tasso di positività è pari al 5,2%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.288 in totale (-64).

