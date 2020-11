Covid-19

Coronavirus in Italia, bollettino 5 novembre 2020: 34.505 nuovi casi e 454 morti

Sono 34.505 i nuovi contagi da coronavirus in Italia.

Coronavirus in Italia, il bollettino nazionale di oggi giovedì 5 novembre. A poche ore dall'entrata in vigore del nuovo dpcm che divide l'Italia in regioni gialle, arancioni e rosse, i nuovi positivi di oggi sono 34.505 con 219.884 tamponi.

Ieri i casi in più erano stati 30.550 con 211.831 tamponi. 445 invece i decessi (ieri erano stati 352). Con 4.961 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 472.348 (29.113 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 25.093 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 40.192, mentre il numero totale dei casi è di 824.879.

