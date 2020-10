Covid-19

Coronavirus in Italia, bollettino del 26 ottobre 2020: 17mila nuovi casi e altri 141 morti

Sono 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia.

I dati del Ministero della Salute sull'andamento del contagio di Coronavirus in Italia. Oggi 17.012 nuovi casi, 141 decessi e 124.686 tamponi. Ieri si erano verificati 21.273 nuovi casi e 128 vittime con 161.880 tamponi.

Oggi i ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 12.997, rispetto a ieri 991 in più. In terapia intensiva sono 76 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 1.284 in Italia. In isolamento domiciliare 222.403, pari a 13.376 in più rispetto a ieri.

Il totale degli attualmente positivi è di 236.684, cioè 14.443 in più rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 268.626 persone, in aumento di 2.423 unità. I deceduti sono 141 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 37.479.

I casi totali sono 542.789 (+17.007). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 124.686 per un totale di 14.778.688.

