Coronavirus, in Italia contagi stabili: in calo il tasso di positività e i ricoveri

''La situazione migliora ma molto lentamente'', ad affermarlo il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

La situazione migliora ma molto lentamente. Gli "ingressi in terapia intensiva mostrano una certa stabilità. Sostanzialmente alla dimiuzione dell'Rt ha fatto seguito una diminuzione di nuovi casi e di ospedalizzazioni, ma restano ancora elevati gli ingressi in terapia intensiva e decessi. Quindi bisogna lavorare ancora molto perchè basta poco a invertire il trend". A fotografare l'andamento dell'epidemia da Covid in Italia è il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica organizzata al dicastero. Nelle ultime 24 ore 14.842 i positivi al test sul coronavirus, secondo il bollettino del ministero della Salute, "con un rapporto di poco al di sotto del 10%". Lunedì erano 13.720.

"C'è una tendenza a una lieve diminuzione ma non particolarmente veloce o accentuata", rileva Rezza. Ma, sottolinea, "rimane elevato il numero dei decessi". Le vittime sono 634 in 24 ore, lunedì 528. "Il numero di positivi che ci sono ancora ogni giorno ci dice che dobbiamo continuare e implementare le misure prese perchè appena si allentano le misure la curva risale: è successo dopo l'estate con la riapertura di molte attività e c'è voluto un pò di tempo per frenare la corsa del virus; se allentassimo le misure in questo momento, con un'incidenza ancora molto elevata, decisamente faremmo un errore", rileva ancora l'epidemiologo.

