Covid-19

Coronavirus, in Italia oltre 13 milioni e mezzo di persone vaccinate

In Italia sono oltre 13 milioni e mezzo le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2021 - 09:17:21 Letto 426 volte

In Italia sono 13.494.566 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid, pari al 24,87 % della popolazione over 12. E' quanto emerge dall'aggiornamento alle 6:07 di giovedì 10 giugno della struttura commissariale: 39.891.977 le dosi somministrate pari all'88,1% delle 45.278.289 consegnate alle Regioni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!